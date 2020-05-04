İngiltere'de korona virüs ölümleri en çok yoksul bölgelerde yaşanıyor

Korona virüs nedeniyle 28 bin 446 ölümün kaydedildiği ve 186 bin 599 vakanın görüldüğü İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yaptığı araştırmaya göre salgında ölüm oranları ülkenin yoksul bölgelerinde daha yüksek. Araştırmaya göre, ölümler ülkenin en yoksul bölgelerinde 100 binde 55, en yüksek gelirli bölgelerinde ise 100 binde 25 olarak tespit edildi. Ayrıca araştırma sonuçlarında yoksul bölgelerde korona virüs ölüm oranlarının kadınlarda 100 bin kişide 39.6 oranında görüldüğü belirtilirken 100 bin erkekte ise 76.7 ölüm oranın görüldüğü ifade edildi. İngiltere'de erkeklerin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin kadınlara oranla daha yaygın olduğu belirtilen araştırmada bir bölgenin geliri, istihdamı, suç oranı ve sağlık hizmetleri yoksunluğu gibi faktörler dikkate alınarak sonuçlandırma yapıldığı kaydedildi.

ONS Sağlık Analizleri Başkanı Nick Stripe, "Genel ölüm oranları normal olarak yoksul bölgelerde her zaman daha yüksek olmakla beraber, bugüne kadar Covid-19'un bunu daha da artırdığını görüyoruz" dedi.

ONS analizine ek olarak Mali Araştırmalar Enstitüsü'nün (IFS) araştırması ise İngiltere'deki Afrika kökenli korona virüs hastalarının İngiliz bireylere oranla üç kat daha fazla olduğunu belirtti.

Aylin Karadeniz