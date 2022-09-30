İngiltere'de Kral 3. Charles'ın portresini içeren yeni madeni paraların üretimi başladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümüyle beraber, Birleşik Krallık'taki madeni paralar yenilenmeye başladı. Kraliyet Darphanesi, Kraliçe'nin hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen yeni hükümdar Kral 3. Charles'ın portresini içeren paraların üretime başladığını duyurdu.

Kral Charles'ı tasvir eden 50 penilik ilk madeni paraların bu yıl aralık ayında dolaşıma sürülmesi planlanıyor. Kraliyet Darphanesi geleneğe uygun olarak yeni madeni para tasarımlarında Kral 3. Charles'ın portresinin Kraliçe II. Elizabeth'in aksine sola dönük olarak tasvir edildiğini belirtti. Kraliyet Darphanesi Müzesi'nden Chris Barker, "Kral 3. Charles, İngiliz sikkelerinde sahip olduğumuz genel geleneği izledi. Kral II. Charles'a kadar hükümdarın portresini baktığı yöne göre tasarlandı" dedi.

Aylin Albayrak

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