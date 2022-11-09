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İngiltere'de Kral III. Charles'a yumurtalı saldırı

İngiltere'de Kral III. Charles'a yumurtalı saldırı
İngiltere'de Kral III. Charles'a yumurtalı saldırı

İngiltere'de Kral III. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla'ya yumurtalı saldırı düzenlendi.

İngiltere'de Kral III. Charles'a yumurtalı saldırı - Tıkla İzle

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğradı. Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe'ye isabet etmezken, polis tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı ifade edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre yaka paça gözaltına alınan şahıs, "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi" şeklinde bağırdı. Kralı karşılayan kalabalık ise "Tanrı, Kralı korusun" ve "Yaptığından utan" diye sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi.

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