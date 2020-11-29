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İngiltere'de kuş gribi salgını: 10 binden fazla hindi itlaf edilecek

İngiltere'de kuş gribi salgını: 10 binden fazla hindi itlaf edilecek
İngiltere'de kuş gribi salgını: 10 binden fazla hindi itlaf edilecek

İngiltere’nin kuzeyindeki bir hindi çiftliğinde yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle 10 binden fazla hayvanın itlaf edileceği belirtildi.

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan bir hindi çiftliğinde kuş gribi salgını patlak verdi. İngiltere Veterinerlik Ofisi Müdürü Christine Middlemiss yaptığı açıklamada, Northallerton yakınlarındaki bir çiftlikte kuş gribi görüldüğünü doğrulayarak, salgını durdurmak için çiftlikteki 10 bin 500 hindinin itlaf edileceğini söyledi. İngiltere Kamu Sağlığı Birimi (PHE) tarafından yapılan açıklamada ise, salgının halk sağlığına yönelik bir risk taşımadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da kuş gribi nedeniyle yaklaşık 146 bin tavuğun, Güney Kore'de 390 binden fazla tavuk ve ördeğin itlaf edileceği belirtilmişti.

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