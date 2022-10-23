İngiltere'de liderlik yarışı: Johnson ve Sunak arasında gizli zirve

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 20 Ekim'de istifa etmesinin ardından ülkede yeni Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakanı belirleme yarışı devam ederken, eski Başbakan Boris Johnson ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın gizli görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İngiliz basınına göre, Truss'un yerine gelecek yeni adayın belirlenme sürecinde Johnson ve Sunak arasında dün geç saatlere kadar süren bir görüşme yaşandı. İngiliz basınının, "gizli zirve" olarak nitelendirdiği toplantıda Johnson ve Sunak'ın ne konuda tartıştıklarının belirsiz olduğu aktarılırken, ikilinin potansiyel bir anlaşmaya varabileceği de tahminler arasında yer aldı.

"Yeni Başbakan olarak ekonomimizi düzeltmek istiyorum"

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, yaptığı bir açıklamayla başbakanlık seçimlerinde yer alacağını belirterek, "Birleşik Krallık harika bir ülke ancak derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu yüzden Muhafazakar Parti'nin lideri ve bir sonraki başbakanınız olmaya devam ediyorum. Ekonomimizi düzeltmek, partimizi birleştirmek ve ülkemiz için hizmet etmek istiyorum” dedi.

Aylin Albayrak



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