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İngiltere'de mağazalar, 3 ay aradan sonra yeniden açıldı

İngiltere'de mağazalar, 3 ay aradan sonra yeniden açıldı
İngiltere'de mağazalar, 3 ay aradan sonra yeniden açıldı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle üç aydır kapalı olan mağazalar bugün yeniden açıldı. Ülkede toplu taşıma araçlarında ise maske takma zorunluluğu getirildi.

İngiltere'de 23 Mart'tan bu yana yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamalar hafifletiliyor. Hükümetin korona virüs salgını kapsamında normalleşme planına göre ülkede 3 aydır kapalı olan mağazalar, bugün yeniden kepenk açtı. Başkent Londra'da bazı mağazaların girişinde uzun kuyruk oluştu. Yayınlanan yönetmeliğe göre hijyen kurallarına uyma zorunluluğu bulunan mağazalarda 2 metrelik mesafenin sürdürülmesinin sağlaması ve mümkün olduğunca temassız ödemelerin kullanılmasının teşvik edilmesi isteniyor. Ayrıca çalışanların, iade edilen ürünleri 72 saat boyunca karantinaya alması bekleniyor. Birçok işletme sahibi ise bu önlemlerin satışlarda olumsuz etkiye neden olabileceğini ifade ediyor.

İngiltere'de toplu taşımada maske takma zorunluluğu

Mağaza yetkililerinin 2 metre mesafe kuralına uyulması amacıyla mağazadaki belli bölümlere yönerge ve işaretlerin bulunduğu tabelalar koyması gerekiyor. Alışveriş sepetlerinin ise her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi şart. Yönetmeliğe göre mağazalara giren müşteri sayısına da kısıtlama getirildi. Ayrıca bugünden itibaren İngiltere'de toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, mağazalarda ise maske takılması zorunlu tutulmadı.

Başbakan Johnson, "güvenli" alışveriş yapmaya çağırıyor


İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, mağazaların yeniden açılması konusunda "çok iyimser" olduğunu belirtirken perakendecilerin "muazzam bir müşteri hareketi" olup olmayacağını bilmediğini dile getirdi. İngiltere ekonomisinin korunabilmesi nedeniyle yeniden açılan mağazalar için perakende uzmanları, dükkanların acil bir rahatlama görmeyeceğini düşünüyor.

Öte yandan Kuzey İrlanda Cuma günü dükkanların yeniden açılmasına izin verirken İskoçya ve Galler'deki zaruri olmayan mağazalar hala kapalı durumda.

Aylin Karadeniz
 

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