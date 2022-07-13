İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için aday sayısı 6'ya düştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasıyla beraber, yeni parti liderinin ve başbakanın seçilmesi için süreç devam ediyor. Muhafazakar Parti içerisinde sün aday başvurularının toplanmasının ardından yapılan ilk oylamada en az 20 oy alan 8 ismin adaylıkları kesinleşmişti.

Muhafazakar Parti içerisinde bugün yapılan oylamada ise, aday sayısı 8'den 6'ya düştü. Sonuçları açıklayan Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 88, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'un 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın 50, Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman 32, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch 40, milletvekili Tom Tugenhadt 37 oy aldığını belirterek, 30 oy barajını geçemeyen milletvekili Jeremy Hunt'ın 18 ve yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi'nin ise 25 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı.

Yarın yapılacak oylamanın ardından ise 5 Eylül'le kadar seçim yarışında yalnızca 2 milletvekili kalacak şekilde oylamaların devam etmesi planlanıyor. Yeni lider seçilene kadar, istifa eden Johnson ise başbakanlık görevine devam edecek.

Güven oylaması yapılacak

İngiltere hükümeti, İşçi Partisi'nin Johnson'ı derhal görevden alma teklifini reddetmesinden sonra bugün, hükümet içinde bir güven oylaması yapılmasına karar verildiğini söyledi. Bir hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, "İşçi Partisi'ne sözleşmeye uygun olarak hükümete doğrudan bir güvensizlik oyu sunma seçeneği verildi, ancak onlar bunu yapmamayı seçtiler. Bunu düzeltmek için, meclise hükümete güvenip güvenmediğine karar verme fırsatı veren bir önerge sunuyoruz" dedi.

Johnson'ın basın sözcüsü ise, güven oylamasının 18 Temmuz'da yapılacağını aktardı. Hükümet, muhalefetteki İşçi Partisi'ni "siyasetle oynamakla" suçlayarak bu teklifi, "parlamento zamanının değerli bir kullanımı olmayacağını" iddia etti.

Johnson'ın yeni bir Muhafazakar Parti liderinin seçileceği 5 Eylül'e kadar görevde kalmasını istemeyen İşçi Partisi'nden bir sözcü, hükümetin önerilen oylamaya ilişkin endişelerinin olduğunu ve bu nedenle alternatif bir öneri sunduğunu söyledi.

Aylin Albayrak