İngiltere'de ölenlerin sayısı 16 bin 60'a yükseldi

İngiltere'de korona virüs salgınında kayıtlara geçen günlük ölüm sayısında bugün düşüş yaşandı. İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 596 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile salgında ölenlerin sayısının 16 bin 60'a yükseldiği belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısının 120 bin 67'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, son bir günde 21 bin 626 kişiye korona virüs testi yapıldığı, toplam test sayısının 482 bin 63'e ulaştığı kaydedildi.

İngiltere'de dün korona virüs nedeniyle 888 kişi hayatını kaybetmişti.