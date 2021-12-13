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İngiltere'de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı

İngiltere'de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı
İngiltere'de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede bir kişinin Covid-19 Omicron mutasyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve İngiltere'de hızla yayılan Covid-19'un Omicron mutasyonu İngiltere'de can kaybına neden oldu. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bugün yaptığı açıklamada, İngiltere'de Omicron mutasyonlu tespit edilen 10 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johson ise bugün Londra'da bir aşı merkezini ziyaret etti. Johson, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Omicron mustayonu enfekte olan bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan, İngiliz sağlıkçılar Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından binlerce kişinin aşı merkezlerinden randevu aldığını ve aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi.

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