İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı

İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı
İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra’da hayvan hakları savunucuları, hükümetin çevrecilik ve süt hayvancılığı ile ilgili çalışmalarını yetersiz buldukları gerekçesiyle parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi.

İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı - Tıkla İzle

Hayvan hakları savunucuları Londra'da parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi. İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın parlamentoya geçişi sırasında eylemlerini gerçekleştiren yaklaşık 10 kişilik hayvan hakları savunucuları, binaya boya fırlattıktan sonra kendilerini de yere yapıştırdı.

Eylemciler arasında bulunan ismini vermek istemeyen bir kişi, “Zamanımızın en büyük sorunu olan iklim değişikliği sebebiyle süt hayvancılığının da etkilendiğini düşünüyorum. Liz Truss bu konuyla ilgili harekete geçmeli. Bizler sadece insanların dinlemesini istiyoruz” dedi.

Öte yandan eylemi gerçekleştiren grup üyeleri, Çevre Bakanlığı'na Ranil Jayawardena'nın atanmasından memnuniyet duymadıklarını ifade edip, Jayawardena karşıtı sloganlar atarak Liz Truss'a tepki gösterdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.