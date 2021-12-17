İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 90 bini aştı. Covid-19'un Omicron mutasyonunun hızla yayıldığı ülkede, günlük vaka sayıları son 3 gündür rekor tazeliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 93 bin 45 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının ise 11 milyon 190 bin 354'e yükseldi. İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İngiltere'de Covid-19 salgınında daha önce 8 Ocak`ta 68 bin 53 vakanın kaydedilmesi ile en yüksek günlük vaka sayısının ardından yaklaşık 11 ay sonra 15 Aralık'ta 78 bin 610, 16 Aralık'ta ise 88 bin 376 vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, son 24 saatte 111 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 147 bin 48'e yükseldiğini aktardı.

Omicron vaka sayısı 14 bin 909'a yükseldi

Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 3 bin 201 yeni Omicron mutasyonuna sahip vakasının tespit edilmesi ile toplam Omicron vaka sayısı 14 bin 909'a yükseldi. Hükümetin verilerine göre, İngiltere'deki Covid-19 vakalarının yüzde 40'ını Omicron mutasyonunun oluşturduğu belirtilirken, vaka sayılarının bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 38 arttığı belirtildi.

Aylin Albayrak

