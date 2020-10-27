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İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 korona virüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 korona virüs vakası
İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 korona virüs vakası

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 885 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 917 bin 575'e yükseldi. Son 24 saatte 367 kişinin hayatını kaybetmesiyle Mayıs ayından bu yana en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakaların önüne geçilemiyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 885 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 917 bin 575'e ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 367 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 45 bin 365'e yükseldi.

Mayıs ayından bu yana en yüksek ölüm sayısı

İngiltere hükümetinin açıkladığı yeni verilere göre 27 Mayıs'ta 442 ölümün kaydedilmesinden bu yana bugün en yüksek günlük ölüm sayısına ulaşıldığı ifade edildi. Ülkede toplam ölü sayısı 45 bini aştı.

Aylin Karadeniz
 

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