İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 12 yeni vaka

İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 23 bin 12 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 854 bin 10'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 745'e yükseldi. İngiltere'de günlük vaka sayıları son 5 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor.

Covid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle hükümetin geçen hafta başından itibaren uygulamaya koyduğu kademeli yerel kısıtlama önlemleri bugün başkent Londra'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Londra'nın merkezinde gerçekleşen gösteride protestocular Hyde Park'taki Speakers Corner'da toplanarak Oxford Street'te yürüdü. Hükümet tarafından alınan önlemlerin etkisinin özgürlükleri kısıtladığı ifade edildi.

İngiltere'de vaka sayılarının hızla artmaya devam ederken, yerel kısıtlamaların uygulandığı alanlarda genişletiliyor. Lancashire, Greater Manchester, Güney Yorkshire ve Merseyside bölgelerinden sonra dün Warrington şehri de en yüksek kısıtlama seviyesine geçti.

Aylin Karadeniz

