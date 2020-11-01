İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 254 yeni vaka

İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 23 bin 254 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının ise 1 milyon 34 bin 914'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 162 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 46 bin 717'ye yükseldi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün parlamentoda yaptığı açıklamada, 5 Kasım'dan itibaren 2 Aralık'a kadar sürecek 4 haftalık bir sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurmuştu. İngiltere'de korona virüse karşı önlem olarak uygulanan yerel kısıtlama kurallarının yeterli olmadığını ifade eden Johnson, okullar dışında tüm perakende mağazaları, restoran ve barların bir ay boyunca kapatılacağını aktarmıştı.

Aylin Karadeniz

