İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 511 vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 511 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 745 bin 526'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 131 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 129 bin 303'e yükseldi. Günlük can kaybı 17 Mart'ta 141 ölümün kaydedilmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, 46 milyon 653 bin 796 kişinin aşılandığı, 37 milyon 459 bin 60 kişinin ise aşının her iki dozunu alarak tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, yetişkin nüfusun yüzde 88,2'sinin en az bir doz aşılandığı, yüzde 70,8'ine ise iki doz aşının uygulandığı aktarıldı.

Bazı meslek grupları karantina uygulamayacak

İngiltere hükümeti, bazı meslek gruplarının Covid-19 tespit edilen kişilerle temasları halinde karantina uygulamaları gerekmediğini belirtti. Ülkede bir pilot uygulama olarak yürürlüğe giren program ile belirli meslek grubundaki kişiler karantina uygulamak yerine günlük Covid-19 testi yaptıracaklar.

Pilot uygulamadaki meslek listesinin genişletildiğini belirten hükümet, cezaevleri, savunma, iletişim, uzay, balıkçılık gibi sektörlerde çalışan kişilerin karantina uygulama zorunluluğu bulunmadığını aktardı. Pilot uygulamada ayrıca Enerji, gıda üretimi ve tedarikli, temel ulaşım, tıbbi cihazlar ve acil servisler gibi sektörler bulunuyor.

Hükümetin pilot uygulama listesini genişletme kararı, geçtiğimiz hafta 600 binden fazla kişinin Covid-19 tespit edilen kişilerle temas ettiği ve karantina uygulamaları gerektiğine yönelik uyarı almalarından sonra geldi. Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) Covid-19'un yayılmasına önlem olarak geliştirdiği test ve takip mobil uygulaması yalnızca 1 hafta içinde 600 binden fazla kişiye karantina uygulama uyarısında bulundu.

Aylin Karadeniz

