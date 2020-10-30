İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 405 Covid-19 vakası

Avrupa'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 24 bin 405 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 989 bin 745'e ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 229'a yükseldiği aktarıldı.

Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında ulusal tecritten kaçınarak kademeli yerel kısıtlamalar uygulayan İngiltere hükümeti, her gün yerel kısıtlamaların uygulandığı bölgelerdeki kısıtlamaları ağırlaştırmaya devam ediyor. Dün Oxford şehrinde yarından itibaren kısıtlamaların "orta" seviyeden "yüksek" seviyeye taşınacağını duyuran hükümet, bugün Batı Yorkshire bölgesinin Pazartesi gününden itibaren en yüksek seviye kısıtlamalara geçeceğini duyurdu. Yaklaşık 2,3 milyon kişiye ev sahipliği yapan Batı Yorkshire bölgesinde, Leeds ve Bradford gibi şehirler bulunuyor. En yüksek seviye yerel kısıtlama kuralları gereğince bölgedeki barlar, yetişkinlere yönelik oyun merkezleri, bahis dükkanları kapatılacak. Aynı haneden olmayan kişilerin iç veya dış mekanlarda toplanmaları yasaklanacak.

Batı Yorkshire bölgesinin yerel yöneticileri en yüksek kısıtlamaların uygulanacak olmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu kısıtlamaları "büyük bir isteksizlikle" kabul ettiklerini ifade etti. Yerel yöneticiler, "daha fazla ekonomik kısıtlamanın" işletmeler ve işler için "zarar verici" olacağı konusunda uyarırken, hükümeti kısıtlamaların "ekonomik etkisini ciddi şekilde küçümsemekle" suçladı.

ONS: “İngiltere'de korona virüs okul çağındaki çocuklar arasında hızla yayılıyor”

İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de korona virüsün okul çağındaki çocuklar arasında hızla yayıldığı ve gençlerdeki vaka sayılarında artış görüldüğünü aktarıldı. Son iki hafta içinde tüm yaş gruplarındaki vakalarda bir artış olduğunu gözlemleyen ONS, 17-23 Ekim tarihleri arasında İngiltere'de her 100 kişiden birinde Covid-19 görüldüğünü belirtti.

Aylin Karadeniz