İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 957 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 957 yeni vaka
İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 957 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 957 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 171 bin 441'e yükseldi.

Avrupa'da hızla artmaya devam eden korona virüs salgını kontrol altına alınamıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 bin 957 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1 milyon 171 bin 441'e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 413 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 48 bin 888'e yükseldiğini belirtti.

Danimarka karantina listesine alındı

Danimarka'da çiftlik hayvanlarından insanlara bulaşabilen ve mutasyona uğramış bir korona virüs türünün tespit edilmesinin ardından İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık'ta halkı güvende tutmak en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Shapps, Danimarka'nın güvenli seyahat listesinden çıkarıldığını duyurarak, bugün yerel saatle 04.00'dan itibaren Danimarka'dan İngiltere'ye gelen kişilere 14 gün karantina şartı getirildiğini aktardı.

Shapps'ın karantina uygulamasının başlamasından yalnızca iki saat önce yaptığı resmi açıklamayı, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, "çok sert bir adım" olarak nitelendirdi.

Aylin Karadeniz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.