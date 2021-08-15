İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 750 vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 750 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 267 bin 437'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 61 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bin 953'e yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 46 bin 603 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 47 milyon 302 bin 445 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 199 bin 584 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 40 milyon 577 bin 198 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 89.4'üne aşının ilk dozu, yüzde 76.7'sine ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.

İngiltere'de 16 ve 17 yaş grubu 23 Ağustos'tan itibaren aşılanacak

İngiltere hükümeti 16 ve 17 yaşındaki kişilere 23 Ağustos'tan itibaren Covid-19 aşılarının uygulanmaya başlayacağını açıkladı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu tarihte aşılamanın başlamasıyla, gençlere okula başlamadan önce bir miktar korumanın sağlanmış olacağını ifade etti.

Bu ayın başında hükümet 16 ila 17 yaşındaki kişilere ebeveynlerinin izini olmaksızın aşı yapılabileceğini duyurmuştu. Hükümet ayrıca, klinik olarak savunmasız olan 12 ila 15 yaşındaki çocuklara da aşı olmalarını tavsiye ediyor.

Başbakan Johnson'ın eşi hamile kadınlara aşı olun çağrısında bulundu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hamile eşi Carrie Johnson, hamile kadınlara Covid-19 aşısı olmalarına yönelik tavsiyede bulundu. Cumartesi günü ikinci doz aşısını olan Johnson, "harika hissettiğini" söyleyerek, hamile kadınları aşı olmaya teşvik etti. Johnson, aşının "kesinlikle güvenli" olduğunu ve "düşük riski taşımadığını" sözlerine ekledi.

Aylin Karadeniz