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İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni vaka
İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 317 bin 496'ya yükseldi.

İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 27 bin 301 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 317 bin 496'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 376 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 50 bin 304'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüsün yayılmasını önlemek ve virüsün iletim hızını belirten R sayısını azaltmak amacıyla 5 Kasım'dan bu yana 4 haftalık bir ulusal karantina süreci uygulanıyor. İngiltere hükümetine bağlı Bilim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de R sayısı verilerinin 1.1-1.3 aralığından 1.0-1.2 aralığına düştüğü belirtildi. Ofis, R sayısının 1'in altında tutulması gerektiğini ifade ederken, salgının yayılma oranının geçen haftadan bu yana düştüğünü ve yüzde 1-3 arasında seyrettiğini açıkladı.

Öte yandan İngiltere'de dün 33 bin 470 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını ulaşılmıştı.

Aylin Karadeniz
 

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