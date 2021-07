İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 150 vaka

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybında düşüş devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 150 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 365 bin 461'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 60 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 127 bin 40'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de toplam 38 milyon 444 bin 540 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını ve bu kişilerden 31 milyon 903 bin 366'sına aşının ilk dozunun, 6 milyon 541 bin 174'üne ise aşının her iki dozunun uygulandığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının vizesi ücretsiz uzatılacak

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurtdışından gelen sağlık çalışanlarının vizelerinin 1 yıl ücretsiz uzatılacağı belirtildi. Vize uzatımına dahil edilen meslekler arasında ise, doktor, hemşire, sağlık görevlileri ve doğum hemşirelerinin olduğunu bildiren Bakanlık, bu yıl 14 bin sağlık çalışanının daha vizelerini uzatmayı planladığını ifade etti. Ayrıca Bakanlık geçtiğimiz yıl salgının başında yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının vizelerini ücretsiz uzatarak, 10 binden fazla kişinin uzatma aldığını belirtmişti.

Yurtdışı seyahat kuralları açıklandı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, İngiltere'deki vatandaşların yurtdışı tatil rezervasyonu yaptırmayı düşünmeye başlayabileceğini ifade etti. Shapps, yurtdışı seyahatlerinin 17 Mayıs'ta yeniden açılacağını belirterek, ülkelerin risk derecelerine göre değerlendirileceğini kaydetti. Shapps, düşük riskli ülkelerin yeşil renk ile belirtileceğini ve bu ülkelere seyahat edebilmek için İngiltere'den ayrılırken ve geri dönerken negatif Covid-19 test sonucu göstermenin zorunlu olacağını bildirdi. Risk seviyesine göre sarı renkle belirlenen ülkelerden geri dönüldükten sonra negatif test sonucuna ilave olarak 10 gün karantina uygulanması gerektiği belirten Shapps, kırmızı listede olan ülkelerden gelenlerin ise otel karantinası uygulaması gerektiğini ifade etti.

Aylin Karadeniz