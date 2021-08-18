İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 904 vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 bin 904 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 354 bin 887'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 111 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 131 bin 260'a yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 43 bin 824 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 47 milyon 413 bin 242 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 145 bin 875 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 40 milyon 987 bin 846 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 89,6'sına aşının ilk dozu, yüzde 77,5'ine ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.

Bir haftada 5 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Hükümetin son verilerine göre, son 7 gün içinde 5 bin 623 kişinin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanede tedavi görenlerin sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 4,3'lük bir artış gösterdiği aktarıldı.

Moderna 12-17 yaş grubu için onaylandı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 12 ila 17 yaşındaki çocuklar için Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı. MHRA, aşının "bu yaş grubunda güvenli ve etkili" olduğunu söyleyerek, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) aşının çocuklara aşı uygulanıp uygulanmamasına yönelik hükümete tavsiyede bulunacağını belirtti.

İngiltere'de şu anda klinik olarak savunmasız olan 12 ila 15 yaşındaki çocuklara Pfizer/BioNTech'in aşısı uygulanıyor.



Aylin Karadeniz

