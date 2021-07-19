İngiltere'de son 24 saatte 39 bin 950 vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 bin 950 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 473 bin 477'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 19 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 128 bin 727'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 18 bin 186 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 314 bin 39 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 128 bin 878 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı, toplamda 36 milyon 99 bin 727 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.

Kısıtlamalar sona erdi, normalleşme başladı

İngiltere'de artan korona virüs vakalarına rağmen bugün itibarıyla kısıtlamalar sona erdi. Hükümetin "özgürlük günü" olarak adlandırdığı 19 Temmuz'dan itibaren birçok kısıtlama kaldırılırken, normalleşme sürecindeki dördüncü ve son aşama gerçekleşti. Ülkedeki gece kulüpleri yeniden açıldı, eğlence merkezlerinin ve festivallerin önündeki kısıtlamalar kalktı.

Normalleşme sürecindeki son aşamaya geçilmesi ile 19 Temmuz'dan önce 30 kişi ile sınırlandırılan dış mekanlardaki buluşmalarda insanlar artık bir sayı sınırlaması olmadan yeniden bir araya gelebilecek. Kısıtlamaların sona ermesiyle beraber 1 metrelik sosyal mesafe kuralı ve yüz maskesi zorunluluğu olmayacak.

Sağlık çalışanları karantina uygulamayacak

İngiltere'de hükümet iki doz Covid-19 aşısı olan sağlık çalışanlarının korona virüslü bir kişiyle etkileşimde olması halinde karantina uygulamak zorunda olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, "Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) üzerindeki iş yükünü hafifletmek için" iki doz aşı olan sağlık çalışanlarının negatif bir Covid-19 test sonucu ile çalışmaya devam edebileceğini belirtti.