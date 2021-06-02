İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 330 yeni vaka

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı yeniden artış göstermeye başladı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 330 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 494 bin 699'a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 794'e yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 39 milyon 585 bin 665 kişiye ilk doz aşının yapıldığı, 26 milyon 73 bin 284 kişinin ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi. Resmi rakamlara göre, İngiltere'de Covid-19 aşılamasında yetişkin nüfusun yüzde 74,9'una ilk doz aşının uygulanmasıyla ülkedeki yetişkinlerin yaklaşık 4'de 3'ünün aşılandığı ifade edildi.

Johnson: "Seyahat yasakları ağırlaştırılabilir"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı bir açıklamada, İngiltere'nin Covid-19 kısıtlamaları kapsamındaki uluslararası seyahat kurallarını "gerekirse ağırlaştırmaktan çekinmeyeceğini" söyledi. Johnson, öncelikli hedefinin, "aşıları yaygınlaştırmak ve İngiltere halkını korumak" olduğunu ifade ederek, uluslararası seyahat listedeki daha fazla ülkenin yeşil listeden sarı listeye, sarı listeden ise kırmızı listeye taşınabileceğini aktardı.

Hükümet tarafından belirlenen uluslararası seyahat kurallarına göre, yeşil listede olan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin korona virüs testlerinin negatif olması halinde kısıtlama uygulaması gerekmiyor. Sarı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri beklenirken, kırmızı listedeki ülkelerden gelen kişilerin ise 10 gün boyunca otel karantinası uygulaması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığının bu haftanın ilerleyen günlerinde uluslararası seyahat listesini güncellemesi bekleniyor.

Aylin Karadeniz