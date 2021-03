İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 802 yeni vaka

İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 101 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 26'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 4 bin 802 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 285 bin 684'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 26 milyon 263 bin 732 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 2 milyon 11 bin 70 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Günlük aşılamalarda yeni rekor

İngiltere'de Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşılama kampanyasında yeni günlük rekor kayıtlara geçti. İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dün ülke genelinde toplamda 660 bin 276 kişinin aşılandığı, bunlardan 132 bin 16 kişinin ise aşının her iki dozunu da aldığı kaydedildi.

İngiltere'de 30 Ocak'ta kayda geçen bir önceki günlük aşılama rekorunda ise, toplamda 609 bin 10 kişinin aşılandığı, 10 bin 621 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtilmişti.