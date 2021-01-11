İngiltere'de son 24 saatte 46 bin 169 yeni vaka

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 46 bin 169 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 118 bin 518'e yükseldiği belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 529 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 81 bin 960'a yükseldi.

Covid-19 aşı programı genişletildi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı basın toplantısında Covid-19'a karşı aşılamaların İngiltere tarihindeki en büyük aşılama programı olduğunu belirtti. İngiltere'deki bakımevi sakinlerinin dörtte birinden fazlasının aşılandığını aktaran Hancock, 80 yaşın üzerindeki kişilerin 5'te 2'sinin ilk aşı dozunu aldığını açıkladı. Bakan Hancock, dağıtımı hızla ilerleyen aşının salgından "çıkış yolu" olduğunu söyledi. İngiltere'nin olabildiğince “hızlı bir şekilde normale dönmesini istediğini" ifade eden Hancock, "Harika bir yaz geçirmenizi istiyorum. Ekibim ve ben bunu mümkün olduğunca hızlı şekilde gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz" dedi.

İngiltere hükümetinin genişletilen Covid-19 aşılama programı kapsamında ocak ayının sonuna kadar aşılama merkezlerinin her vatandaşa ortalama 16 kilometre (10 mil) uzaklıkta olması sağlanacak. Aşıların ocak ayı sonuna kadar haftada en az 2 milyon kişiye uygulanması hedeflenirken, ülke genelinde bakımevlerinde yaşayan vatandaşlara bu ayın sonuna kadar aşı sağlanacak. İngiltere'de genişletilen aşılama programı için toplamda 206 hastane, 50 aşılama merkezi ve bin 200 yerel aşılama merkezinin ay sonuna kadar hazır olacağı belirtildi.

Aylin Karadeniz