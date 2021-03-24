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İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 605 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 605 yeni vaka
İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 605 yeni vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 605 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 312 bin 908'e yükseldi.

İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 126 bin 382'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 605 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 312 bin 908'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 28 milyondan fazla kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, yaklaşık 2,5 milyon kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

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