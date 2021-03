İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 303 yeni vaka

İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 125 bin 926'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 303 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 882'ye yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 25,7 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 1,8 milyon kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Aşılama planlandığı gibi devam edecek

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı tedariğinde yaşanan gecikmelerden dolayı aşılama programında aksama olmayacağını belirtti. Hancock, İngiltere'de hiçbir aşı randevusunun iptal edilmeyeceğini ve aşı tedariğindeki sorunlara rağmen ikinci dozların planlandığı gibi uygulanacağını açıkladı.

Önümüzdeki ay 12 milyon kişinin aşının ikinci dozunu almasının planlandığını belirten Hancock, aşı tedariğinde yaşanan aksaklıkların kısıtlamaların gevşetilmesini etkilemeyeceğini aktardı.

MHRA: "AstraZeneca aşısı güvenli"

İngiltere'nin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, "kapsamlı ve dikkatli" bir incelemeden sonra AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtildi.

MHRA Genel Müdürü, Dr. June Raine ise yaptığı açıklamada, aşının yan etkileri üzerinde inceleme yapıldığını ifade ederek, aşının güvenli olduğunu ve insanların aşılama için çağırıldıklarında randevularına gitmeleri gerektiğini belirtti.

Aylin Karadeniz