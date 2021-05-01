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İngiltere'de son 24 saatte bin 907 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte bin 907 yeni vaka
İngiltere'de son 24 saatte bin 907 yeni vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 907 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 418 bin 530’a ulaştı.

İngiltere'de korona virüse (Covid-19) bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 907 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 418 bin 530'a ulaştığı kaydedildi. Son 24 saat içinde 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 127 bin 524 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 34 milyon 346 bin 273 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 14 milyon 940 bin 984 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

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