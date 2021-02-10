İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle bin 1 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 1 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 114 bin 851'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 13 bin 13 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 985 bin 161'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, 13 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

Güçlendirici aşı uygulanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, korona virüsün yeni türüne karşı sonbaharda "güçlendirici aşı" uygulanabileceğini belirtti. Johnson, yeni türlerle mücadele ederken bu hareketin gerekli olacağını ifade ederek, "yeniden aşılama fikrine alışmamız gerekecek" ifadesinde bulundu. Başbakan Johnson, güçlendirici aşının "virüsün yeni varyantlarına yanıt verecek aşıların geliştirilmesine yardımcı olacağını" da sözlerine ekledi.

Aylin Karadeniz