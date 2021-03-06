İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 158 can kaybı

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 158 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 124 bin 419'a yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 40 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 213 bin 348'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 21,7 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 1 milyon 90 bin 840 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.

Mutasyonlu virüs tespit edilen kişi bulundu

İngiltere'de Covid-19'un Brezilya mutasyonu tespit edildikten sonra kimliği belirlenemeyen kişi, yoğun bir arama çalışmasının ardından bulundu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Söz konusu kişiyi başarıyla tespit ettik" dedi. Sağlık yetkilileri tarafından Londra'da olduğu tespit edilen kişinin kendini evde izole ettiği ve virüsü yaydığına dair herhangi bir işaret olmadığı belirtildi.

Pazartesi günü okullar yeniden açılacak

İngiltere hükümetinin ulusal karantinadan çıkış planının ilk aşaması olarak 8 Mart Pazartesi günü okullar yeniden tüm öğrencilere açılacak. Virüsün yayılma riskini azaltmak için tüm ortaokul öğrencilerinin haftada iki kez hızlı sonuç veren Covid-19 testi olması gerekiyor.

Öte yandan hızlı sonuç veren Covid-19 testlerinin laboratuvarlara gönderilen testlere oranla doğruluk oranının daha az olduğu biliniyor.

Aylin Karadeniz