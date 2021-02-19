İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 533 can kaybı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 533 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 119 bin 920'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 12 bin 27 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 95 bin 269'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 16,8 milyon insanın Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

Sağlık çalışanları Başbakan'dan koruyucu ekipman talep etti

İngiltere'de sağlık çalışanları daha donanımlı kişisel koruyucu ekipman talebi için Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulundu. Sağlık çalışanları İngiltere'de en az 930 sağlık ve bakım sorumlusunun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve mevcut önlemlerin "yetersiz" olduğunu belirterek kişisel koruyucu ekipmanlar için acil bir iyileştirme yapılması çağrısında bulundu.

Aylin Karadeniz