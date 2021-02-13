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İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 621 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 621 can kaybı
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 621 can kaybı

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 116 bin 908'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 308 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 27 bin 106'ya yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 621 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 116 bin 908'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, bugüne kadar 14 milyon 500 binden fazla kişi Covid-19'a karşı aşılandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yılsonuna kadar Covid-19'un soğuk algınlığı gibi, ilaçlarla tedavi edilebilecek bir hastalık haline getirilmesini umduğunu söyledi. Hancock, yaptığı açıklamada 2021'in sonuna kadar Covid-19'un soğuk algınlığı gibi tedavi edilebilmesi için aşı ve ilaçların "özgürlüğe çıkış yolu" olduğunu söyledi. Hancock, yeni tedavilerin Covid-19'u, insanların birlikte yaşamak zorunda olduğu basit bir hastalığa dönüştürmede önemli rol oynayacağını söyledi.

Covid-19 aşısı çocuklar üzerinde denenecek

İngiltere'de Oxford Üniversitesi, AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkililiğini ve bağışıklık tepkisini değerlendirmek için bir çalışma başlattığını duyurdu. Bu ay başlaması planlanan çalışmalara 6 ila 17 yaş arasındaki 300 gönüllü çocuğun katılacağı belirtildi. Denemelere göre aşının çocuklar üzerinde etkili olup olmadığı test edilecek.

Aylin Karadeniz

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