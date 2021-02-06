İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 828 can kaybı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 828 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 112 bin 92'ye ulaştığı belirtildi. Son 24 saat içinde 18 bin 262 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 929 bin 835 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise toplamda 11,4 milyon kişi aşılandı.

50 yaş grubunun Mayıs ayına kadar aşılanması hedefleniyor

İngiltere'de Covid-19 aşılama programına göre, 50 yaş ve üzerindeki herkesin önümüzdeki Mayıs ayına kadar aşılanmasının hedeflendiği duyuruldu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, söz konusu hedefin gerçekleştirilebilmesi için planların "doğru gitmesi gerektiğini" ifade etti. Hancock, hükümetin aşı programı kapsamında ilk 4 öncelik grubunun bu ay için belirlenen aşılama hedefine ulaşmak üzere olduğunu bildirdi.

İngiltere'de kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceğine ilişkin soruları da yanıtlayan Hancock, kısıtlamaların kaldırılması için "henüz çok erken olduğunu" söyledi.

Aylin Karadeniz



