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İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'dan 763 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'dan 763 ölüm
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'dan 763 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 763 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 18 bin 100'e, vaka sayısı ise 133 bin 495'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 763 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının 18 bin 495'e yükseldiği duyuruldu.

Ülkede 4 bin 451 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 133 bin 495'e çıktığı aktarıldı. Ülkede ayrıca, toplam 559 bin 935 test yapıldığı ifade edildi.

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