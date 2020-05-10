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İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 268 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 268 kişi öldü
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 268 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 855'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 268 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 855'e yükseldi. Ülkede 3 bin 923 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 219 bin 183'e ulaştığı ifade edildi.

İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

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