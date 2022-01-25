İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 439 ölüm

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Hükümetin verilerine göre ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 439 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, 16 Şubat'tan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçti. Toplam can kaybı ise 154 bin 356'ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte 94 bin 326 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 16 milyon 47 bin 716'ya yükseldi. Ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hasta sayısı 17 bin 162'ye çıkarken, bu hastalardan 598'inin solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

İngiltere hükümetinin Covid-19 aşılama programında son 24 saatte 55 bin 877 kişiye hatırlatıcı doz uygulandı. 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 64.3'ü korona virüse karşı 3 doz aşı yaptırdı.

Son 24 saatte 29 bin 833 kişinin 2. doz, 16 bin 5 kişinin ise ilk doz Covid-19 aşısını aldığı belirtildi.

Seyahat kısıtlamaları gevşetildi

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, İngiltere'ye tam aşılı olarak gelen yolcuların, ülkeye giriş yaptıklarında PCR veya antijen testi yaptırması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Shapps yeni kuralların yalnızca tam aşılı kişiler için 11 Şubat yerel saatle 04.00'ten itibaren geçerli olacağını söyleyerek alınan kuralların seyahatleri kolaylaştıracağını ve turizm sektörüne fayda sağlayacağını ifade etti.

Shapps'ın açıklamasına göre Çin ve Meksika da dahil olmak üzere listeye yeni eklenen 16 ülke ile beraber toplam 180 ülke vatandaşının aşı kartları, test gerektirmeden Birleşik Krallık'ta da geçerli olacak.