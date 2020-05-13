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İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 494 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 494 kişi öldü
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 494 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 494 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 33 bin 186'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 294 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de açıklanan son verilere göre, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 494 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 33 bin 186'ya ulaştığı bildirildi. Ülkede 3 bin 242 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 229 bin 705'e yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde durumu kritik olanların sayısı bin 559 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 94 bin 209 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.

İngiltere'de dün 627, 11 Mayıs'ta 210, 10 Mayıs'ta 268 ve 9 Mayıs'ta ise 346 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

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