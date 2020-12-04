İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 504 ölüm

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 298 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 690 bin 432'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 504 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 60 bin 617'ye yükseldiği aktarıldı.

Ulusal kısıtlamalar vaka sayısını düşürdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de ikinci ulusal kısıtlamalar sırasında Covid-19 vaka sayılarının ülkenin kuzeydoğu bölgeleri haricinde düştüğünü açıkladı. ONS, İngiltere'de 28 Kasım haftasında 105 kişiden 1'inde korona virüs tespit edildiğini belirterek önceki 21 Kasım haftasında ise 85 kişiden 1'inde virüs görüldüğünü belirtti. Ulusal kısıtlamaların korona virüs vakalarını düşürdüğünü ifade eden ONS, Covid-19 virüsünün bulaşma oranını belirten R sayısının 0.8 ile 1 arasına düştüğünü aktardı.

Öte yandan İngiltere'de 2 Aralık'ta ulusal kısıtlamalar kaldırılarak yerine kademeli yerel kısıtlamalar getirildi. Yaklaşan Noel tatili için 23-27 Aralık arasında kısıtlamaların daha fazla gevşetileceği duyuruldu. İngiltere'de Çarşamba günü onaylanan Pfizer ve BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısı önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Aylin Karadeniz