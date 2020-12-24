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İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 574 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 574 ölüm
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 574 ölüm

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 574 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 69 bin 625'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 bin 36 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 188 bin 587'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 574 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 69 bin 625'e ulaştığı aktarıldı. Ülkede şu ana kadar 49 milyon 434 bin 314 korona virüs testi yapıldı.

Mutasyon paniğe neden oldu

Toplamda 50'den fazla ülke İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle sınırlarını İngiltere'ye kapatarak uçuşları askıya aldı.

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