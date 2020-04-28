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İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 586 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 586 kişi öldü
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 586 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte 586 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 678'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 586 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 678'e yükseldi. Ülkede 3 bin 996 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 161 bin 145'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı ise bin 559 olarak açıklandı. Ülke genelinde toplam 719 bin 910 Covid-19 testi yapıldığı aktarıldı.
Öte yandan İngiltere, dünya genelinde korona virüse bağlı ölümün en çok yaşandığı 5. ülke konumunda bulunuyor.

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