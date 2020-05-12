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İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 627 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 627 kişi öldü
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 627 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 32 bin 692'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 288 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de açıklanan son verilere göre, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 627 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 32 bin 692'ye ulaştığı bildirildi. Ülkede 3 bin 403 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 226 bin 463'e yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde durumu kritik olanların sayısı bin 559 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 7 bin 146 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi. İngiltere'de ölü sayısındaki artış dikkat çekerken dün 210, 10 Mayıs'da 268 ve 9 Mayıs'ta ise 346 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

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