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İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı

İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı

İngiltere’de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestolarında 15 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de protestoların denetimini değiştirecek olan yeni Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı'na yönelik protestolar devam ediyor. Ülkenin başkenti Londra'da sabah saatlerinde küçük gruplar halinde başlayan protestolar öğleden sonra geniş kitlelerin katılımıyla büyüdü. Londra'da bulunan Hyde Park, Holborn ve Charging Cross yakınlarında binlerce kişi sokaklara dökülerek, sloganlar eşliğinde yürüdü.

Polisin protestoculara müdahalesi üzerine bir grup protestocunun polise saldırması sonucu olaylarda tansiyon yükseldi. Polis ve protestocular arasında arbede çıktı. Göstericiler, yol kenarındaki çöp konteynerlerini devirdi. Dükkan camlarına taşla saldıran bir grup gösterici de yağma girişiminde bulundu. Polis, göstericileri dağıtmak için sert müdahalede bulunurken, 15 kişi gözaltına alındı.

Londra polisi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Londra'nın merkezindeki operasyon icra aşamasına geçti ve gözaltılar yapılıyor" denildi. Protestoların büyümesini engellemek için başkentte çok sayıda polis konuşlandırıldığı bildirildi.

Yunus Dalgıç

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