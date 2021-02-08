İngiltere'de terör tehdidi seviyesi düşürüldü

İngiltere'nin ulusal terör tehdidi seviyesi düşürüldü. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaptığı açıklamada, Avrupa'daki terör saldırılarında "önemli bir azalma" olduğunu belirterek, uzman analistlerin İngiltere'de “ciddi” olan ulusal terör tehdidi seviyesini "önemli" seviyesine düşürdüğünü açıkladı. Patel, verilerin sürekli gözden geçirildiğini ve her zaman değişebileceğini vurgulayarak, "önemli” seviyesinin bir terör saldırısının hala muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

“Birleşik Krallık'a yönelik bir saldırı ihtimali hala yüksek”

Bakan Patel, "Terörizm, ulusal güvenliğimiz için en doğrudan ve acil risklerden biri olmaya devam ediyor. Önemli miktarlar, yüksek düzeyde bir tehdide işaret etmeye devam ediyor ve Birleşik Krallık'a yönelik bir saldırı ihtimali hala yüksek. Halk tetikte olmaya ve endişelerini polise bildirmeye devam etmelidir" dedi.

İngiltere'de Ortak Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) ve Güvenlik Servisi (MI5) tarafından belirlenen beş tehdit seviyesine göre, Mayıs 2017 tarihinde Manchester Arenası'na yapılan bombalı saldırıyı takip eden günlerde terör seviyesi en yüksek derece olan "kritik" seviyeye yükseltilmiş ve daha sonra "ciddi" seviyesine düşürülmüştü.

Ortak Terörizm Analiz Merkezi'ne (JTAC) göre "düşük" seviyede saldırı ihtimali çok düşük, "orta" seviyede saldırı mümkün ancak olası değil, "önemli" ve "ciddi" seviyelerde saldırı ihtimali yüksek, "kritik" seviyede ise yakın gelecekte saldırı ihtimali yüksek olarak tanımlanıyor.

Aylin Karadeniz



