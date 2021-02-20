İngiltere'de toplam can kaybı 120 bini aştı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 445 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 120 bin 365'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 10 bin 406 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 105 bin 675'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 17,2 milyon insanın Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

Bakım evleri düzenli ziyaretçiye izin verecek

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle uygulanan ulusal karantinadan çıkış planları hazırlanırken, ülkedeki bakım evlerinin 8 Mart'tan itibaren yeniden ziyaretçilere açılacağı duyuruldu. Bakım evlerinde yaşayan yakınlarını ziyaret etmek isteyenlerin kişisel koruyucu ekipman giymesi ve ziyaretten önce Covid-19 testi yaptırması gerektiği belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, insanların sevdikleriyle dikkatli ve güvenli bir şekilde yeniden bir araya gelecek olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, bu ziyaretlerin "ilk adım" olacağını söyledi. Hancock, gelecekte daha fazla ziyarete olanak sağlanması için enfeksiyon oranının düşük tutulması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Pazartesi günü ulusal karantinadan çıkış "yol haritasını" detaylı olarak anlatması bekleniyor.

Aylin Karadeniz

