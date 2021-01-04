İngiltere'de yeni karantina kararı! Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka

İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 58 bin 784 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 713 bin 563'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 407 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 431'e yükseldi. İngiltere'de salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ulusa sesleniş konuşmasında, Covid-19 nedeniyle artan vaka ve can kayıpları nedeniyle İngiltere'de 3'üncü kez karantina uygulanacağını duyurdu.

Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı

Dünyada bir ilk olarak İngiltere'de bugün Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı. Aşı ilk kez 82 yaşındaki bir diyaliz hastasına yapıldı. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıdan 100 milyon doz sipariş eden İngiltere, önümüzdeki 3 ay içinde milyonlarca kişiyi aşılamayı planlıyor. İngiltere'de Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı yönergesine göre öncelikle 80 yaş üstü kişilere, bakım evi ve sağlık çalışanlarına uygulanacak.

Aylin Karadeniz