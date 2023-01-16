İngiltere'de Yüksek Mahkeme, göçmenleri Ruanda'ya gönderilmesi planına yönelik itirazı kabul etti

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın ilk kez Nisan 2022'de duyurduğu düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasal olduğuna karar veren Yüksek Mahkeme, bugün kararın temyize götürülmesine izin verdi. Aralık 2022'de Yüksek Mahkeme'den iki yargıç, İçişleri Bakanlığı'nın planını yasal bulmuş ve karara itiraz gerekçelerini reddetmişti. Ancak Yüksek Mahkeme yargıçları Clive Lewis ve Jonathan Swift bugün aldıkları kararla birlikte, sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi kararına temyiz mahkemesinde itiraz edilmesine izin verdi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson döneminde duyurulan planla, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye izinsiz giriş yapan sığınmacıların göçmenlik başvuruları değerlendirilene kadar Ruanda'da kalmalarının amaçladığı aktarılmıştı. Hükümetin planı, insan hakları ve yardım kuruluşları tarafından tepki çekmiş ve planın yasal olmadığı iddia edilmişti.

Ruanda hükümeti ile anlaşmaya varan İngiltere hükümeti 13 Haziran 2022'de sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğini duyulmasını ardından uçuşa saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uçuşu durdurmuştu. Aralık 2022'de ise mahkeme kararın yasal olduğuna karar vermişti. Ancak bugün alınan kararla birlikte Ruanda planına yeniden itiraz edebilecek.

Aylin Albayrak



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