İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere'deki protestolarda 14 polis yaralandı

İngiltere'deki protestolarda 14 polis yaralandı
İngiltere'deki protestolarda 14 polis yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda, 14 polisin yaralandığı belirtildi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından birçok ülkede başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Dün İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katıldığı protestolarda göstericiler polise taş, pet şişe ve sopalarla saldırdı. Bazı göstericilerin ise atlı polislere bisiklet fırlattığı görüldü.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dün akşam düzenlenen protestolarda 14 polisin yaralandığını ifade ederek, polise yönelik saldırıların “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Protestocuların polise uyguladığı şiddetin üzüntü verici olduğunu kaydeden Dick, hafta başında gerçekleştirilen protestolarda ise 13 polisin yaralandığını belirtti. Dick ayrıca, virüs salgınına nedeniyle halka seslerini duyurmaları için sokağa çıkmak yerine başka bir yol bulmaları çağrısında bulundu.

Dün, gösterilere müdahale eden bir polis trafik ışığına çarparak attan düşmüştü. Hastanede tedavi edilen polisin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Öte yandan, Londra'da bugün de protestocuların yeniden ırkçılık karşıtı gösteri yapması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.