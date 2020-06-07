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İngiltere'deki protestolarda polis attan düştü

İngiltere'deki protestolarda polis attan düştü
İngiltere'deki protestolarda polis attan düştü

İngiltere’nin başkenti Londra’da, binlerce kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda polis attan düşünce, başıboş kalan at bir göstericiye çarptı.

İngiltere’deki protestolarda polis attan düştü - Tıkla İzle

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından birçok ülkede başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Dün İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katıldığı protestolarda atlı polisler göstericilere müdahale etti. Göstericiler, atlı polislere, pet şişe, taş ve sopalarla saldırdı. Bazı göstericilerin ise atlı polislere bisiklet fırlattığı görüldü. Müdahale sırasında hızla koşan bir atın üzerindeki polis trafik ışığına çarpıp attan düştü. Daha sonra başıboş kalan at hızla koşarak göstericilerin arasında daldı. Göstericiler panikle kaçarken, atın en az bir protestocuya çarptığı görüldü. Yaralanan gösterici ve polisin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel protestolarda polise yönelik şiddetin “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Patel, “Protestolar barışçıl olmalı ve sosyal mesafe kurallarına uygun olmalı. Bir polis memuruna yönelik şiddet asla kabul edilemez” dedi.

Serkan Bayar

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