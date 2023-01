İngiltere'deki taksiler Marmaris fotoğraflarıyla süslendi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Türkiye turizmine önemli katkıda bulunması beklenen tanıtım çalışmasıyla İngiltere'nin Londra, Manchester, Liverpool ve Birmingham şehirlerinde tanıtım çalışmasına imza attı. Ayyıldız, geçtiğimiz yıl İngiltere'deki otobüslerle başlayan tanıtım çalışmalarının ardından bu yıl taksilere Marmaris'in fotoğraflarını giydirerek İngiliz turistleri Türkiye'ye davet etti. 2022 yılında otobüslere "Marmaris sizi bekliyor (Marmaris is waiting for you)" yazıları ile donatarak turizm atağı gerçekleştiren Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, bu yıl "Hadi bu yaz Marmaris'e gidelim (Let's go to Marmaris this Summer)" sloganlarıyla İngiltere'deki taksilere Türkiye ve Marmaris görsellerinin yerleştirildiği tanıtım faaliyetlerine devam etti.

Aylin Albayrak



