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İngiltere'den Irak'a seçim desteği

İngiltere'den Irak'a seçim desteği
İngiltere'den Irak'a seçim desteği

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, İngiltere'nin Orta Doğu ve Güney Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly’yi kabul etti. İngiliz heyet görüşmede, Irak hükümetinin ekonomik ve güvenlik reformları ile ülkede yapılacak erken seçimleri desteklediğini ifade etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazimi, İngiltere'nin Orta Doğu ve Güney Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey'yi kabul etti. Irak'taki siyasi gelişmeler ve gelecek yılın Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin ele alındığı görüşmede, el-Kazimi, Irak halkının beklentilerini yerine getiren, nezih ve şaibesiz bir seçimin yapılması için İngiltere'den destek istediği kaydedildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Irak Başbakanı ülkesinin ekonomisi ve ekonomik reform paketinin desteklenmesini talep etti. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele yollarının görüşüldüğünü belirten açıklamada “İki taraf arasındaki DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi vurgulanarak, bölge istihkarının sağlanması için iki tarafın da diyalogunu öneminin altı çizildikleri” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İngiltere heyetinin, Irak hükümetinin ekonomik ve güvenlik reformlarını ile ülkede yapılacak erken seçimleri desteklediğini vurgulandı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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